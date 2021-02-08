Серхіо Агуеро останнім часом переважно базується у клубному лазареті, а Габріель Жезус не демонструє того рівня гри, який би влаштував Пепа Гвардіолу.

За інформацією The Athletic, манкуніанці влітку будуть готові витратити чималу суму, аби закрити питання з центрфорвардом. Не виключене підписання відразу двох нападників.

Агуеро має бажання приєднатись до Мессі в Барселоні

Пріоритетом Манчестер Сіті став лідер атак міланського Інтера Ромелу Лукаку. У команді розуміють специфіку ігрового стилю бельгійця і сподіваються, що він додасть варіативності. Також манкуніанці розглядають варіант із запрошенням Денні Інгза. Форвард Саутгемптона демонструє пристойні результати, забивши 32 голи у 61 матчі.

Що стосується Агуеро, то аргентинець в сезоні-2020/21 провів лише 9 матчів за Манчестер Сіті у всіх турнірах і забив 2 голи. Спершу футболіст був травмований, потім заразився коронавірусом, але, навіть одужавши, не потрапляє у заявку – Хосеп Гвардіола наполягає, що Серхіо потрібно набрати форму.

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