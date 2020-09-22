Ліверпуль збирається нав'язати Реалу конкуренцію за підписання 21-річного чемпіона світу, інформує GFFN. Контракт Мбаппе з ПСЖ чинний ще на два сезони, але форвард попередив клуб про своє бажання піти вже наступного літа. Фаворитом на підписання француза вважався Реал, а зараз до боротьби приєднався Ліверпуль.

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Керівництво "червоних" регулярно контактує з оточенням Мбаппе, готуючи підґрунтя для можливої співпраці. Натомість ПСЖ ризикує втратити вагомий козир у намаганнях продовжити контракт зі своєю зіркою. Імовірно, клуб зі столиці Франції покине Луїс Феррер – впливовий скаут, який вважався довіреною особою сім'ї Мбаппе і міг вплинути на рішення нападника.

Нагадаємо, у 2018-му (до цього був сезон на правах оренди) парижани заплатили Монако за Кіліана 180 млн євро, що й досі залишається другим найдорожчим трансфером у світі після Неймара.

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