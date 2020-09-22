Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе будет иметь достаточно предложений для продолжения карьеры через год.

Ливерпуль собирается навязать Реалу конкуренцию за подписание 21-летнего чемпиона мира, информирует GFFN. Контракт Мбаппе с ПСЖ действует еще два сезона, но форвард предупредил клуб о своем желании уйти уже следующим летом. Фаворитом на подписание француза считался Реал, а сейчас к борьбе присоединился Ливерпуль.

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Руководство "красных" регулярно контактирует с окружением Мбаппе, готовя почву для возможного сотрудничества. А вот ПСЖ рискует потерять весомый козырь в попытках продлить контракт со своей звездой. Вероятно, клуб из столицы Франции покинет Луис Феррер – влиятельный скаут, который считался доверенным лицом семьи Мбаппе и мог повлиять на решение нападающего.

Напомним, в 2018-м (до этого был сезон на правах аренды) парижане заплатили Монако за Килиана 180 млн евро, что до сих пор остается вторым самым дорогим трансфером в мире после Неймара.

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