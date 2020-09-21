Вінгер туринського Ювентуса Дуглас Коста може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

Вулверхемптон після переходу Діогу Жоти в Ліверпуль, який став найдорожчим трансфером мерсисайдців цього літа (45 млн євро), шукає заміну своєму вже екс-лідеру.

Ліверпуль офіційно підписав Діогу Жоту

За інформацією Ніколо Скіри, "вовки" зацікавилися колишнім вінгером Шахтаря Дугласом Костою. Англійський клуб вже розпочав переговори з агентами бразильця.

Зазначається, що Андреа Пірло не розраховує на Косту в новому сезоні, тому туринський Ювентус не буде проти продати свого гравця.

Ювентус у першому матчі Пірло розгромно переміг Сампдорію – розкішний гол дебютанта і "більярд" від Роналду