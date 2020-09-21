Ліверпуль своїм трансфером може спровокувати переїзд в АПЛ Дугласа Кости
12:19 - Читать на русском
Вінгер туринського Ювентуса Дуглас Коста може продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.
Вулверхемптон після переходу Діогу Жоти в Ліверпуль, який став найдорожчим трансфером мерсисайдців цього літа (45 млн євро), шукає заміну своєму вже екс-лідеру.
Ліверпуль офіційно підписав Діогу Жоту
За інформацією Ніколо Скіри, "вовки" зацікавилися колишнім вінгером Шахтаря Дугласом Костою. Англійський клуб вже розпочав переговори з агентами бразильця.
Зазначається, що Андреа Пірло не розраховує на Косту в новому сезоні, тому туринський Ювентус не буде проти продати свого гравця.
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