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Гріліш погодився на трансфер в Манчестер Юнайтед, – Goal

11:40 75 Читать на русском
Гріліш погодився на трансфер в Манчестер Юнайтед, – Goal
Джек Гріліш / Reuters

Півзахисник Астон Вілли Джек Гріліш може стати гравцем Манчестер Юнайтед по завершенні сезону.

Гріліш дав згоду на трансфер в Манчестер Юнайтед, стверджує Goal.com.

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За інформацією джерела, формальних переговорів між сторонами ще не було, проте 24-річний хавбек дав добро на свій перехід до "червоних дияволів", і вже почав підшуковувати собі новий будинок у Манчестері. Додамо, що Гріліш став метою манкуніанців після відмови Джеймса Меддісона.

До слова, Гріліш є капітаном Астон Вілли, в складі якої провів 27 матчів в поточному сезоні та записав до свого активу 9 голів та 7 асистів.

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Джек Гріліш Джек Гріліш Астон Вілла Астон Вілла Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Трансфери Манчестер Юнайтед
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