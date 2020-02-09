Гріліш погодився на трансфер в Манчестер Юнайтед, – Goal

Україна — 11:01 840
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Шахтар мінімально обіграв Вентспілс в останньому матчі на турецьких зборах
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Байєр у грандіозному поєдинку перестріляв Борусію: герой долучився до 4 голів, слабкі сторони Дортмунда в усій красіНімеччина — 01:12 4645
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Верона здобула сенсаційну вольову перемогу над Ювентусом, Сампдорія здолала Торіно: 23-й тур Серії А, суботаІталія — 8 лют 4215
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Фіорентина – Аталанта: Маліновський повторює 60-річний рекорд, знімає прокляття і стає гравцем матчу – удар для ФонсекиІталія — 8 лют 15485
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Шахтар – Олімпія: провальний тайм з одним ударом, Антоніо та Коноплянка перевернули гру, елегантний гол ПатрікаУкраїна — 8 лют 7314