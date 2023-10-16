Півзахисник Сандерленда Джоб Беллінгем може приєднатися до свого брата Джуда у Реалі.

У Реалі досі не можуть повірити в успішний трансфер Джуда Беллінгема за 103 млн євро. У столиці Іспанії мало хто очікував, що 19-річний англієць одразу ж заграє за "бланкос" на найвищому рівні й забиватиме в середньому по голу за гру.

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Тепер керівництво Реала розглядає підписання молодшого брата Беллінгема – Джоба. Днями півзахисник Сандерленда був викликаний до збірної Англії U-19 на матч проти Чорногорії (0:0). Як інформує Defensa Central, президент Реала Флорентіно Перес доручив скаутам клубу завдання стежити за грою Беллінгема-молодшого безпосередньо зі стадіону. Зазначається, що в цій зустрічі Джоб виділявся на полі і став найкращим гравцем матчу.

Уже зараз помітно, що Джоб багато в чому схожий на свого брата за манерою гри і часто повторює його рухи, хоч і грає ближче до своїх воріт.

Джоб Беллінгем перейшов у Сандерленд із Бірмінгема в липні минулого року за 1,75 мільйона євро.

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