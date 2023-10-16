Начо наприкінці поєдинку з Жироною полетів у нерозважливий підкат і отримав червону картку. Капітана Реала дискваліфікували на три матчі за грубий фол проти Порту. Однак тепер рішення скоректували.

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Реал подав апеляцію та виграв справу. Покарання для Начо скоротили до двох матчів, повідомляє Marca. Таким чином, захисник зможе зіграти в Класіко 28 жовтня. Він пропустив гру з Осасуною і відсидить матч проти Севільї.

У Карло Анчелотті з'являються варіанти в центрі оборони. Алаба відновився, Рюдігер також готовий грати, Начо створить конкуренцію. В останньому матчі у захист мусив опускатися Чуамені.

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