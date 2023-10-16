В Реале до сих пор не могут поверить в успешный трансфер Джуда Беллингема ща 103 млн евро. В столице Испании мало кто ожидал, что 19-летний англичанин сразу же заиграет за "бланкос" на самом высоком уровне и будет забивать в среднем по голу за игру.

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Теперь руководство Реала рассматривает подписания младшего брата Беллингема – Джоба. На днях полузащитник Сандерленда был вызван в сборную Англии U-19 на матч против Черногории (0:0). Как информирует Defensa Central, президент Реала Флорентино Перес поручил скаутам клуба задание отследить за игрой Беллингема-младшего непосредственно со стадиона. Отмечается, что в этой встрече Джоб выделялся на поле и стал лучшим игроком матча.

Уже сейчас заметно, что Джоб во многом похож на своего брата по манере игры и часто повторяет его движения, хоть и играет ближе к своим воротам.

Джоб Беллингем перешел в Сандерленд из Бирмингема в июле прошлого года за 1,75 миллиона евро.

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