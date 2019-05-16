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Реал став найдорожчим футбольним брендом у світі

16 травня 15:12 760 Читать на русском
Реал став найдорожчим футбольним брендом у світі
Реал / Соцмережі

Мадридський Реал випередив Манчестер Юнайтед за ціною бренду.

Видання BrandFinance склало рейтинг надорожчих футбольних брендів поточного року. На вершину, обігнавши Манчестер Юнайтед (1,47 млрд. євро), вийшов Реал (1,65 млрд. євро).

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Також у першій шістці: Барселона (1,39 млрд. євро), Баварія (1,31 млрд. євро), Манчестер Сіті (1,25 млрд. євро) та Ліверпуль (1,19 млрд. євро).

Зауважимо, що представників українського чемпіонату у топ-50 найдорожчих футбольних брендів немає.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія футбольні фінанси
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