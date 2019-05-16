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Реал стал самым дорогим футбольным брендом в мире

16 мая 15:12 181 Читати українською
Реал стал самым дорогим футбольным брендом в мире
Реал / Соцсети

Мадридский Реал опередил Манчестер Юнайтед по цене бренда.

Издание BrandFinance составило рейтинг самых дорогих футбольных брендов текущего года. На вершину, обогнав Манчестер Юнайтед (1,47 млрд. евро), вышел Реал (1,65 млрд. евро).

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Также в первой шестерке: Барселона (1,39 млрд. евро), Бавария (1,31 млрд. евро), Манчестер Сити (1,25 млрд. евро) и Ливерпуль (1,19 млрд. евро).

Заметим, что представителей украинского чемпионата в топ-50 самых дорогих футбольных брендов нет.

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