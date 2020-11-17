Футболісти іспанських клубів відчули на собі наслідки кризи, спричиненої коронавірусом.

Команди Ла Ліги та Сегунди змушені значно скоротити свої видатки по зарплаті. Таке рішення ухвалили керівники іспанського футболу, повідомляє Sport.es.

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Найголовніша зміна внаслідок нового ліміту – падіння Барселони на друге місце. Наразі найбільше своїм гравцям платить мадридський Реал – понад 468 млн євро за сезон. У каталонців ця сума майже на 80 млн менша. Третя сходинка за мадридським Атлетіко – 252 млн.

Цікаво, що минулого сезону беззаперечне лідерство утримувала Барселона, проте клубу довелося скоротити видатки на космічні 274 млн євро. Економія Реала склала на 100 млн менше.

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