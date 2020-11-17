"Я був на перегляді в Реалі, але мені сказали, що я не відповідаю їхньому рівню. Дякую тому, хто мені це сказав, адже тепер я в команді, яку любив завжди. Було дивно одягати футболку Мадрида, бо я завжди носив футболку Барси.

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Що мене найбільше дивує в Мессі, то це те, що він робить на тренуваннях. Він схожий на Олівера і Бенджі (герої аніме про футбол. – прим.), але в реальному житті", – цитує Педрі Marca.

Нагадаємо, 17-річний Педрі проводить свій дебютний сезон у Барселоні, куди він перебрався із Лас-Пальмаса за 7 млн євро. Юний іспанець зіграв за каталонців 10 матчів, у яких забив 2 голи.

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