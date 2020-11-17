Испанские клубы рассекретили свои зарплатные бюджеты. Команды Ла Лиги и Сегунды были вынуждены значительно сокращать свои расходы по зарплате. Такое решение приняли руководители испанского футбола, сообщает Sport.es.

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Самое главное изменение – падение Барселоны на второе место. Сейчас больше всего своим игрокам платит мадридский Реал – более 468 млн евро за сезон. У каталонцев эта сумма почти на 80 млн меньше. Третья строчка за мадридским Атлетико – 252 млн.

Интересно, что в прошлом сезоне безоговорочное лидерство удерживала Барселона, однако клубу пришлось сократить расходы на космические 274 млн евро. Экономия Реала составила на 100 млн меньше.

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