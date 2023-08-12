Исторический гол Довбика с передачи Цыганкова в видеообзоре матча Реал Сосьедад – Жирона – 1:1
Реал Сосьедад принимал Жирону в первом туре чемпионата Испании 2023/24. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".
завершено
Артем Довбик 72’
72’ Артем Довбик
Жирона стартовала в Ла Лиге в выездном матче против Реал Сосьедада. В заявку на матч попали оба украинских игрока. Виктор Цыганков появился с первых минут, а вот Довбик вышел на поле только на 64-й.
Довбик фантастически дебютировал за Жирону в Ла Лиге – гол с ассиста Цыганкова спас от поражения Сосьедаду
Подопечные Мичела пропустили уже в начале матча. Все попытки отыграться были тщетными, но затем на поле вышел украинский форвард. Цыганков классно навесил, а Довбик головой вколотил мяч в сетку. Впервые в чемпионате Испании украинский игрок забил с передачи своего соотечественника.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter