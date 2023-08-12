Жирона стартовала в Ла Лиге в выездном матче против Реал Сосьедада. В заявку на матч попали оба украинских игрока. Виктор Цыганков появился с первых минут, а вот Довбик вышел на поле только на 64-й.

Довбик фантастически дебютировал за Жирону в Ла Лиге – гол с ассиста Цыганкова спас от поражения Сосьедаду

Подопечные Мичела пропустили уже в начале матча. Все попытки отыграться были тщетными, но затем на поле вышел украинский форвард. Цыганков классно навесил, а Довбик головой вколотил мяч в сетку. Впервые в чемпионате Испании украинский игрок забил с передачи своего соотечественника.