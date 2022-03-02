Поєдинок на Балеарських островах мав дуже важливе значення для обох команд. В першу чергу, для сен-себастьянської – у випадку перемогу вона б скоротила відставання від топ-4 до мінімуму. У острів'ян же кожен матч зараз важливий, адже відрив від зони вильоту становив всього 5 очок.

"Чурі-урдін" були явними фаворитами пари, попри ряд невдалих ігр. Свій статус підопічні Іманола Ільгуасіля зуміли підтвердити, здобувши впевнену перемогу завдяки двом голам. Перший на 36-й хвилині провів Давід Сілва, який вистрілив з передачі Меріно, а на 62-й Мікель і сам забив внаслідок розіграшу кутового. 0:2! Балеарці у відповідь не забивали.

Таким чином, Мальорка з 25 заліковими балами залишилась на 16-й позиції. Ця поразка стала третьою поспіль для острів'ян у Ла Лізі. Реал Сосьєдад же тепер шостий – "чурі-урдін" з 44 очками тримається всього в 1 пункті від зони ЛЧ.