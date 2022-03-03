Поединок на Балеарских островах имел очень важное значение для обеих команд. В первую очередь, для сен-себастьянской – в случае победы она бы сократила отставание от топ-4 до минимума. У островитян же каждый матч сейчас важен, ведь отрыв от зоны вылета составлял всего 5 очков.

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"Чури-урдин" были явными фаворитами пары, невзирая на ряд неудачных игр. Свой статус подопечные Иманола Ильгуасила сумели подтвердить, одержав уверенную победу благодаря двум голам. Первый на 36-й минуте провёл Давид Силва, выстреливший с передачи Мерино, а на 62-й Микель и сам забил вследствие розыгрыша углового. 0:2! Балеарцы в ответ не забивали.

Таким образом, Мальорка с 25 зачётными баллами осталась на 16-й позиции. Это поражение стало третьим подряд для островитян в Ла Лиге. Реал Сосьедад же теперь шестой – "чури-урдин" с 44 очками держится всего в 1 пункте от зоны ЛЧ.

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