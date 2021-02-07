Чемпіонат Іспанії 2020/21, 22-й тур

Реал Сосьєдад – Кадіс – 4:1

Голи: Оярсабаль, 26 (пен), 34, Ісак, 54, 59 – Іск'єрде, 65

Вилучення: Мауро, 48 (Кадіс)

Атлетік – Валенсія – початок о 17:15

Осасуна – Ейбар – початок о 19:30

Реал Сосьєдад у рідних стінах приймав Кадіс. Ще у першій половині зустрічі господарі оформили собі комфортну перевагу у рахунку. На 26-й Оярсабаль реалізував одинадцятиметровий, а трохи згодом той же Оярсабаль поклав ще один, записавши до свого активу дубль. Під завісу тайму Кадіс ще й залишився у меншості – Мауро отримав пряму червону за удар суперника ліктем.

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На початку другого тайму перевагу басків збільшив Ісак, який реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером. Після цього захист гостей остаточно капітулював і на 59-й Ісак зробив рахунок розгромним. Попри це, на 65-й вони змогли відквитати один гол – відзначився Іск'єрде. Однак, це виявилось усе, на що були спроможні гравці Кадіса. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Реала Сосьєдад – 4:1.

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