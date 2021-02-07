Реал Сосьєдад у більшості розгромив Кадіс
В рамках недільної програми 22-го туру іспанської Прімери Реал Сосьєдад впевнено здолав Кадіс. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2020/21, 22-й тур
Реал Сосьєдад – Кадіс – 4:1
Голи: Оярсабаль, 26 (пен), 34, Ісак, 54, 59 – Іск'єрде, 65
Вилучення: Мауро, 48 (Кадіс)
Атлетік – Валенсія – початок о 17:15
Осасуна – Ейбар – початок о 19:30
Реал Сосьєдад у рідних стінах приймав Кадіс. Ще у першій половині зустрічі господарі оформили собі комфортну перевагу у рахунку. На 26-й Оярсабаль реалізував одинадцятиметровий, а трохи згодом той же Оярсабаль поклав ще один, записавши до свого активу дубль. Під завісу тайму Кадіс ще й залишився у меншості – Мауро отримав пряму червону за удар суперника ліктем.
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На початку другого тайму перевагу басків збільшив Ісак, який реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером. Після цього захист гостей остаточно капітулював і на 59-й Ісак зробив рахунок розгромним. Попри це, на 65-й вони змогли відквитати один гол – відзначився Іск'єрде. Однак, це виявилось усе, на що були спроможні гравці Кадіса. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Реала Сосьєдад – 4:1.