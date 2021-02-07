Колишній рефері Ітурральде Гонсалес не став терпіти заяви захисника Барселони Жерара Піке про симпатії суддів до Реала.

Іменитий рефері порадив 34-річному ветерану "блаугранас" не робити навмисних маніпуляцій.

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"Я б порадив Піке не суперечити самому собі – або ти віриш суддям, або ні. Я не сумніваюсь в його професіоналізмі, але можу ставити питання з такою ж логікою... Він здавав матчі Барселоні, коли грав за Сарагосу?" – наводить слова Гонсалеса Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Піке виступав за Сарагосу в сезоні 2006/07, коли ще належав Манчестер Юнайтед.

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