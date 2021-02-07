Атлетик расписал боевую ничью с Валенсией, Реал Сосьедад в большинстве разгромил Кадис
В рамках воскресной программы 22-го тура испанской Примеры Валенсия и Атлетик не выявили сильнейшего, а Реал Сосьедад уверенно одолел Кадис.
Чемпионат Испании 2020/21, 22-й тур
Реал Сосьедад – Кадис – 4:1
Голы: Оярсабаль, 26 (пен), 34, Исак, 54, 59 – Искьердо, 65
Удаление: Мауро, 48 (Кадис)
Атлетик – Валенсия – 1:1
Голы: Сантамарин, 43 (автогол) – Паулиста, 66
Осасуна – Эйбар – начало в 19:30
Реал Сосьедад в родных стенах принимал Кадис. Еще в первой половине встречи хозяева оформили себе комфортное преимущество в счете. На 26-й Оярсабаль реализовал одиннадцатиметровый, а чуть позже тот же Оярсабаль положил еще один, записав в свой актив дубль. Под занавес тайма Кадис еще и остался в меньшинстве – Мауро получил прямую красную за удар соперника локтем.
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В начале второго тайма преимущество басков увеличил Исак, который реализовал выход один на один с голкипером. После этого защита гостей окончательно капитулировала и на 59-й Исак сделал счет разгромным. Несмотря на это, на 65-й они смогли отквитать один гол – отличился Искьердо. Однако, это оказалось все, на что были способны игроки Кадиса. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Реала Сосьедад – 4:1.
Валенсия на выезде встречалась с Атлетиком. Голевая засуха в матче продолжалась до 43-й минуты, когда Сантамарин срезал мяч за спину собственном голкиперу. "Летучие мыши" же в первом тайме ничего создать не смогли.
После перерыва Паулиста в касание замкнул прострел в штрафную, и сравнял счет. До конца матча обе команды отчаянно пытались вырваться вперед, однако забить не удалось ни одной. В итоге – боевая ничья – 1:1.