Беккер підписав із Реалом Сосьєдад контракт до 2026 року. Про це інформує офіційний сайт баскського клубу. Згідно з AS, угода обійшлася іспанцям приблизно в 3 млн євро. У новій команді Беккер гратиме у футболці під №11, яку залишив Мохамед-Алі Шо – останній перебрався до Ніцци.

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Реал Сосьєдад представив уболівальникам свого новачка як супергероя. Баскський клуб нагадав, що Шеральдо святкує свої голи, надягаючи маску Спайдермена. Протягом чотирьох сезонів у Берліні Беккер зіграв за Уніон 140 матчів і забив 24 м'ячі. Він виділяється своєю швидкістю і потужною статурою, і здатний закрити будь-яку позицію в атаці.

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