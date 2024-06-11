Після дзвінкого ляпаса у Варшаві українська команда (та й ми всі) потребувала сатисфакції і заряду впевненості. Реабілітацію здобули без особливих зусиль. Але чи було воно того варте, зважаючи на травму Миколенка?

Молдова – Україна – 0:4 – відео голів і огляд матчу

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Колишній автор Football.ua і SportArena Євген Блажко якраз серед скептиків.

Архіваріус Артур Валерко проникся драмою українського оборонця і висловлює йому підтримку.

Принагідно Валерко пригадав усі вирішальні спаринги збірної України перед стартом на великих форумах.

Автор Футбол 24 Сергій Тищенко вважає, що це нам прилетіла карма за Польщу (коли на перших хвилинах травмувався Мілік). Рівноцінної заміни Миколенку він не бачить.

Журналіст ua-football.com Роман Синчук пропонує варіант із Зінченком.

Олександр Сажко із Трибуни бачить мінімум користі від сьогоднішнього матчу і вангує нам майбутні труднощі.

Агент, експерт та менеджер В'ячеслав Заховайло також відзначає слабкість спаринг-партнера.

Андрій Твердохліб із Чемпіона фіксує ефективність дуету Шапаренко – Судаков. Можуть стати нашою "Смертельною зброєю", як Мел Гібсон і Денні Гловер, додам уже від себе.

Шляхом аналогій пішов і автор тг-каналу What a goal: чим наш Конопля не К'єлліні у цьому епізоді?

Традиційна "стисла" стенограма не без моралі від Михайла Смолового (ТаТоТаке).

Ендрю Тодос (Zorya Londonsk), який переглянув цю гру з трибун, зафіксував: після фінального свистка відбулася легка двосторонка між тими збірниками, які не зіграли або вийшли на заміну в другому таймі. Робота у таборі української команди кипить. Вже 17 червня плоди цієї підготовки побачимо проти Румунії.

Україна розгромила Молдову в останньому спарингу перед Євро-2024, але втратила Миколенка