У вівторок, 11 червня, Севілья грала товариський матч з Індепендьєнте дель Валле, володарем Копа Судамерикана (південноамериканський аналог Ліги Європи). Цей матч відбувся в рамках турніру Трофей Антоніо Пуерти. Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:1, і в серії пенальті іспанська команда здолала еквадорців із рахунком 4:1 – вирішальний 11-метровий удар реалізував екс-півзахисник Металіста Папу Гомес. Воротар Севільї Дмітровіч відбив два удари у виконанні суперника.

Автор найшвидшого гола за Атлетіко в Ла Лізі продовжить кар'єру в Мексиці – він двічі вигравав ЛЄ

Як інформує офіційний Твіттер УЄФА, за підсумками цього матчу футбольна організація постфактум оголосила Севілью переможцем турніру UEFA-CONMEBOL Club Challenge. Таким чином, статус цього товариського матчу після свого закінчення був змінений на офіційний.

Турнір під назвою Трофей Антоніо Пуерти є для Севільї традиційним щорічним змаганням, на яке андалузький клуб запрошує різних суперників. Він був заснований в пам'ять про колишнього півзахисника команди, який помер внаслідок серцевого нападу у віці 22 років після матчу з Хетафе в серпні 2007 року. Севілья виграла 10 із 12 фіналів цього турніру.

"Якщо твої хлопці не припинять, я тобі вріжу": Рома виграла перший єврокубок у 60-х – не всі визнають його легітимність