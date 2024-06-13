У четвер, 13 червня, Баварія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання універсального захисника Штутгарта Хірокі Іто. Повідомляється, що японець уклав угоду до червня 2028 року. Іто може надійно зіграти як у центрі оборони, так і на лівому фланзі.

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Як інформує Kicker, Баварія виплатила швабам повну суму клаусули, яка була прописана в контракті Хірокі. Повідомляється, що вона склала 23 млн євро, але все ще може бути збільшена до 28 млн євро за рахунок бонусів.

У послугах Іто був зацікавлений Аль-Наср Кріштіану Роналду, але японець відмовився продовжувати кар'єру в Саудівській Аравії.

"Ми дуже раді, що підписали Хірокі Іто. Нам потрібні голодні гравці, які приносять нову енергію, а у Хірокі є все, що нам потрібно. У свої 25 років він уже набув великого досвіду і може впоратися з тиском – боротьбою за виліт, чи то шансом зіграти в Лізі чемпіонів", – зазначив спортивний директор Баварії Макс Еберль.

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