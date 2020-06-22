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ДИНАМО КИЕВ - КОЛОС РЕАЛ СОСЬЕДАД - РЕАЛ МАДРИД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Реал Сосьедад – Реал – 1:2 – видео голов и обзор матча

09:33 - Читати українською
Реал Сосьедад – Реал – 1:2 – видео голов и обзор матча
Реал Сосьедад – Реал – 1:2 – видео голов и обзор матча

Мадридский Реал минимально обыграл Реал Сосьедад в рамках 30 тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Реал Сосьедад – Реал.

84’ Микель Мерино
 
Серхио Рамос 50’
Карим Бензема 71’
50’ Серхио Рамос
71’ Карим Бензема
84’ Микель Мерино

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе Мадрида, однако "сливочным" не удалось повести в счете. А вот в начале второй половины Рамос ударом с отметки вывел Реал вперед, установив новый рекорд результативности. А через 20 минут после подачи Вальверде Бензема классно разобрался в эпизоде и удвоил преимущество. Мерино один мяч отыграл, однако "сливочные" удержали победу.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид: скандальный, но безошибочный арбитраж, серенькая победа "бланкос" и незаменимый Рамос

Таким образом, Реал набрал 65 очков и обогнал Барселону по дополнительным показателям, Реал Сосьедад с 47 пунктами остался шестым.

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