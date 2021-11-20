"Пішов ти!": Бейл був атакований фанами Реала – у зірку жбурнули маркер
11:29 - Читать на русском
Вінгер Реала Гарет Бейл знову розлютив вболівальників мадридського клубу.
Група фанатів Реала традиційно полювала за автографами біля тренувальної бази Реала, але поява автомобіля Гарета Бейла викликала у них негативну реакцію.
Бейл знову не допоможе Реалу через травму
Один із вболівальників кинув у вікно авто маркер та вилаявся у бік зіркового хавбека. Гарет, який вже звик до хейту фанатів, незворушно поїхав собі далі.
Нагадаємо, Бейл повернувся з табору збірної Уельсу з черговою травмою. Валлійця вже давно звинувачують, що він надає перевагу національній команді, ніж королівському клубу.
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