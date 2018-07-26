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Реал розглядає Льоріса як альтернативу Куртуа

12:15 298 Читать на русском
Реал розглядає Льоріса як альтернативу Куртуа
Уго Льоріс / Фото L'ÉQUIPE

Мадридський Реал продовжує спроби підписати голкіпера топ-рівня.

Керівництво Реала розглядає варіант підписання воротаря Тоттенхема Уго Льоріса, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, "вершкові" пропонують за француза 60 млн євро. Проте лондонський клуб не має наміру розлучатися з Льорісом до тих пір, поки не отримає пропозицію, що перевищує трансферний рекорд для воротарів – 72 млн євро. Саме за таку суму голкіпер Роми Аліссон перейшов у Ліверпуль.

У минулому сезоні в англійській Прем'єр-лізі голкіпер провів 36 матчів і пропустив 35 м'ячів. Льоріс виступає за англійський клуб з 2012 року. Зі збірною Франції воротар тріумфував на ЧС-2018.

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