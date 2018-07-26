Реал рассматривает Льориса как альтернативу Куртуа

Мадридский Реал продолжает попытки подписать голкипера топ-уровня.

Руководство Реала рассматривает вариант подписания вратаря Тоттенхэма Уго Льориса, сообщает The Sun.

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По информации издания, "сливочные" предлагают за француза 60 млн евро. Однако лондонский клуб не намерен расставаться с Льорисом до тех пор, пока не получит предложение, превышающее трансферный рекорд для вратарей – 72 млн евро. Именно за такую ​​сумму голкипер Ромы Алиссон перешел в Ливерпуль.

В прошлом сезоне в английской Премьер-лиге голкипер провел 36 матчей и пропустил 35 мячей. Льорис выступает за английский клуб с 2012 года. Со сборной Франции вратарь победил на ЧМ-2018.

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