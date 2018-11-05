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Рома може змінити власника – нового кандидата пов'язують з Гройсманом

11:38 1278 Читать на русском
Рома може змінити власника – нового кандидата пов'язують з Гройсманом
Даніель Кретинський / Фото з igr.cz

Президент Роми Джеймс Палотта може звільнити крісло власника клубу найближчим часом.

Чеський мільярдер Даніель Кретинський зацікавлений в придбанні Роми, повідомляє La Repubblica.

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За інформацією видання, 43-річний бізнесмен, чий статок оцінюється в 2,2 млрд євро, раніше був готовий купити Мілан, але його пропозицію було відхилено власниками "россонері".

Нинішній президент Роми Джеймс Палотта немає наміру продавати римський клуб.

Варто відзначити Даніель Кретинський має зв'язки з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, повідомляє видання oligarh.media.

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Теги
Рома Рома Італія Джеймс Палотта
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