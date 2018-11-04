Атлетіко – Борусія Д: Годін та Дієго Коста можуть пропустити матч

Мадридський Атлетіко може залишитися без ключових виконавців на матч з Борусією Д у рамках 4 туру Ліги чемпіонів.

Форвард Дієго Коста і центральний захисник Дієго Годін можуть пропустити матч мадридського Атлетіко у Лізі чемпіонів проти дортмундської Боруссії, повідомляє Fox Sports.

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Обидва футболісти були відсутні на тренуванні Атлетіко в неділю, а також пропустили минулий матч чемпіонату проти Леганеса.

Годін був відсутній на полі через гастроентерит, а Дієго Коста отримав пошкодження. Також матч проти Леганеса пропустив хавбек Коке, але він вже тренувався з командою.

Нагадаємо, Атлетіко зіграє проти Боруссії у вівторок, 6 листопада. Після трьох турів команда Сімеоне займає друге місце, маючи в своєму активі 6 очок. Боруссія очолює квартет з 9-ма очками.