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Атлетіко – Борусія Д: Годін та Дієго Коста можуть пропустити матч

22:34 36 Читать на русском
Атлетіко – Борусія Д: Годін та Дієго Коста можуть пропустити матч
Дієго Годін / Фото: соцмережі

Мадридський Атлетіко може залишитися без ключових виконавців на матч з Борусією Д у рамках 4 туру Ліги чемпіонів.

Форвард Дієго Коста і центральний захисник Дієго Годін можуть пропустити матч мадридського Атлетіко у Лізі чемпіонів проти дортмундської Боруссії, повідомляє Fox Sports.

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Обидва футболісти були відсутні на тренуванні Атлетіко в неділю, а також пропустили минулий матч чемпіонату проти Леганеса.

Годін був відсутній на полі через гастроентерит, а Дієго Коста отримав пошкодження. Також матч проти Леганеса пропустив хавбек Коке, але він вже тренувався з командою.

Нагадаємо, Атлетіко зіграє проти Боруссії у вівторок, 6 листопада. Після трьох турів команда Сімеоне займає друге місце, маючи в своєму активі 6 очок. Боруссія очолює квартет з 9-ма очками.

Ліга чемпіонів4 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Борусія Дортмунд: Вівторок 06 листопада 2018

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Теги
Атлетіко - Борусія Дортмунд Дієго Годін Дієго Годін Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко Ліга чемпіонів
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