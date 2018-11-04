Матч проти Ювентуса може стати останнім для Моурінью біля керма Манчестер Юнайтед

Вже у середу після матчу Ліги чемпіонів між Ювентусом і МЮ може вирішитись тренерська доля португальського фахівця.

За інформацією Mirror, головний тренер манкуніанців Жозе Моурінью буде звільнений після матчу з Ювентусом у випадку поразки "червоних дияволів". Якщо МЮ програє Ювентусу, то ризикує залишитись за бортом Ліги чемпіонів.

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Виліт команди з найпрестижнішого клубного турніру Європи підштовхне керівництво Юнайтед до рішучих дій, адже клуб залишиться без додаткових коштів, які гарантує кваліфікація у плей-офф турніру.

Матч 4-го туру Ліги чемпіонів Ювентус – Манчестер Юнайтед відбудеться у Турині, 7 листопада. Після 3-х турів підопічні Моурінью посідають 2 місце у квартеті H. У активі "червоних дияволів" 4 пункти, що лише на 2 очки більше, ніж у Валенсії.

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