Спаллетті: Якби Інтер готувався як Барселона, він програв би їй 18:0

Головний тренер Інтера Лучано Спаллетті поділився враженнями від підготовки до матчів гравців Барселони, з якою його команда зустрінеться в 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Стиль Барселони – це їхній спосіб мислення протягом років, і вони купляють гравців під цей стиль. Гравець "блаугранас" може мати проблеми в іншому клубі, але не тут.

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На Камп Ноу я бачив, як вони виходять розминатись перед грою. Ми навіть запитали, чи немає в них тренажерної зали на стадіоні, де могли би розминатись ми, але там вона відсутня.

Не тільки це, також мої гравці сказали мені, що їхні колеги з Барселони ввечері перед матчем забрали своїх дітей зі шкіл, а потім сіли в машини та поїхали на Камп Ноу. Якби ми так готувались, програли би 18:0", – цитує Спаллетті AS.

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