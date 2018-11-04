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Мессі попри травму потрапив у заявку на матч з Інтером

18:40 198 Читать на русском
Мессі попри травму потрапив у заявку на матч з Інтером
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Форвард Барселони Ліонель Мессі опинився в заявці на матч 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Барселона на своєму офіційному сайті опублікувала заявку на поєдинок 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти міланського Інтера. Щоправда, без дозволу медиків, що не дозволить йому зіграти на Джузеппе Меацца.

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Ліонель Мессі, який пропустив 2 тижні через перелом руки, у тому числі переможне Ель Класіко проти Реала (5:1), також включений у список і полетить з командою в Італію.

Матч Інтер – Барселона відбудеться 6 листопада о 22:00 за київським часом.

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Ліга чемпіонів4 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Барселона: Вівторок 06 листопада 2018

Інтер
до матчу
2
дн
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2
год
:
36
хв
Барселона
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Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Інтер Інтер Ліга чемпіонів Інтер - Барселона
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