Мессі попри травму потрапив у заявку на матч з Інтером

Форвард Барселони Ліонель Мессі опинився в заявці на матч 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Барселона на своєму офіційному сайті опублікувала заявку на поєдинок 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти міланського Інтера. Щоправда, без дозволу медиків, що не дозволить йому зіграти на Джузеппе Меацца.

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Ліонель Мессі, який пропустив 2 тижні через перелом руки, у тому числі переможне Ель Класіко проти Реала (5:1), також включений у список і полетить з командою в Італію.

Матч Інтер – Барселона відбудеться 6 листопада о 22:00 за київським часом.

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