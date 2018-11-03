Тьягу Сілва порівняв матч проти Наполі з війною

Центральний захисник і капітан Парі Сен-Жермен Тьягу Сілва наголосив на важливості поєдинку Ліги чемпіонів проти Наполі.

"Це буде складно. Поразка практично виб'є ПСЖ з боротьби за плей-офф Ліги чемпіонів. Я поважаю Наполі. Командаи у чудовій формі. Хлопці рознесли Емполі, але ми не боїмося нікого.

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Атмосфера на Сан-Паоло особлива. Я пам'ятаю, як програвав там. Мені хочеться помститися. Матч проти Наполі – як війна.

У грі проти Лілля ми дозволили супернику відіграти 1 гол. В Італії цього робити не можна. Як тільки Наполі відчує, що може забивати, почне активні дії", – цитує Сілву RMC.

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Поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Наполі та ПСЖ відбудеться у вівторок, 6 листопада. Початок о 22:00.