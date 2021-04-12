Реал пропонував за Неймара 300 млн євро – екс-агент форварда назвав лише один можливий варіант для бразильця
Вагнер Рібейро, колишній агент нападника ПСЖ Неймара, розповів, як бразилець став заручником своїх власних фінансових апетитів.
"Реал був готовий заплатити 300 млн євро за Неймара, але президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі відповів, що навіть за 1 млрд він не піде.
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Тільки ПСЖ може дозволити собі таку розкіш – мати в команді Неймара. Таку зарплатню він не отримає більше ніде. Як відомо, Реал має фінансові проблеми. Барса? Там все ще гірше. В Італії жоден клуб не може конкурувати. Що стосується Манчестер Юнайтед або Манчестер Сіті – не думаю", – цитує Рібейро L'Equipe.
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Нагадаємо, у 2017-му ПСЖ придбав Неймара у Барси за 222 млн євро. Чинний контракт зіркового нападника з парижанами розрахований до літа 2022 року, але сторони ведуть перемовини щодо підписання нової угоди.
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