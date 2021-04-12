Вагнер Рібейро, колишній агент нападника ПСЖ Неймара, розповів, як бразилець став заручником своїх власних фінансових апетитів.

"Реал був готовий заплатити 300 млн євро за Неймара, але президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі відповів, що навіть за 1 млрд він не піде.

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Тільки ПСЖ може дозволити собі таку розкіш – мати в команді Неймара. Таку зарплатню він не отримає більше ніде. Як відомо, Реал має фінансові проблеми. Барса? Там все ще гірше. В Італії жоден клуб не може конкурувати. Що стосується Манчестер Юнайтед або Манчестер Сіті – не думаю", – цитує Рібейро L'Equipe.

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Нагадаємо, у 2017-му ПСЖ придбав Неймара у Барси за 222 млн євро. Чинний контракт зіркового нападника з парижанами розрахований до літа 2022 року, але сторони ведуть перемовини щодо підписання нової угоди.

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