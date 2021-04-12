"Реал был готов заплатить 300 млн евро за Неймара, но президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи ответил, что даже за 1 млрд он не уйдет.

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Только ПСЖ может позволить себе такую роскошь – иметь в команде Неймара. Такую зарплату он не получит больше нигде. У Реала финансовые проблемы. Барса? Там все еще хуже. В Италии ни один клуб не может конкурировать. Что касается Манчестер Юнайтед или Манчестер Сити – не думаю", – цитирует Рибейро L'Equipe.

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Напомним, в 2017-м ПСЖ приобрел Неймара у Барсы за 222 млн евро. Действующий контракт звездного нападающего с парижанами рассчитан до лета 2022 года, но стороны ведут переговоры о подписании нового соглашения.

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