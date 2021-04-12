Реал предлагал за Неймара 300 млн евро – экс-агент форварда назвал только один возможный вариант для бразильца
Вагнер Рибейро, бывший агент нападающего ПСЖ Неймара, рассказал, как бразилец стал заложником своих собственных финансовых аппетитов.
"Реал был готов заплатить 300 млн евро за Неймара, но президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи ответил, что даже за 1 млрд он не уйдет.
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Только ПСЖ может позволить себе такую роскошь – иметь в команде Неймара. Такую зарплату он не получит больше нигде. У Реала финансовые проблемы. Барса? Там все еще хуже. В Италии ни один клуб не может конкурировать. Что касается Манчестер Юнайтед или Манчестер Сити – не думаю", – цитирует Рибейро L'Equipe.
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Напомним, в 2017-м ПСЖ приобрел Неймара у Барсы за 222 млн евро. Действующий контракт звездного нападающего с парижанами рассчитан до лета 2022 года, но стороны ведут переговоры о подписании нового соглашения.
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