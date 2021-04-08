Форвард ПСЖ Неймар не планує покидати французький гранд у найближчі кілька років.

Журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері повідомив, що оптимізм спортивного директора ПСЖ Леонардо стосовно нового контракту з Неймаром не є марним.

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Зазначається, що сторони усно домовились про нову угоду, яка розрахована до літа 2026 року, ще місяць тому – залишилось узгодити деякі деталі та підписати усі необхідні папери.

До слова, Неймар у поточному сезоні провів лише 21 матч у складі ПСЖ, відзначившись 13 голами та 8 асистами, а також був двічі вилучений, потрапляючи у скандали у французькій першості.

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