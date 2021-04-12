У літнє трансферне вікно, вочевидь, слід готуватися до відновлення трансферної саги з імовірного повернення Неймара до іспанської Барселони.

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Ще кілька тижнів тому новий контракт Неймара з ПСЖ видавався справою часу. Проте, після обрання президентом Барси Лапорти "блаугранас" розпочали кампанію з втримання Мессі в столиці Каталонії. Це поновило інтерес Неймара, який прагне знову грати поруч із аргентинцем, до повернення на Камп Ноу. Мессі нібито щодня "бомбардує" скандального нападника закликами повернутися до Барселони.

Нагадаємо, що Неймар перебрався до ПСЖ із чемпіонату Іспанії чотири роки тому за рекордні 222 млн євро. У нинішньому сезоні він провів 21 матч у всіх турнірах, у яких забив 13 м'ячів.

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