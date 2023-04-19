Мадридський клуб скористався правом продовжити контракт із гравцем, який виграв "Золотий м'яч". Згідно з угодою сторін, у цьому випадку угода продовжується ще на один рік – до 2024 року. У Каріма Бензема не було права вибору, інформує AS.

Челсі – Реал – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, наступний сезон стане для Бензема останнім у Мадриді. Керівництво "вершкових" уже підшукало заміну французькому форварду в особі бразильця Ендріка. Після завершення кар'єри 35-річний нападник продовжить роботу в структурі Реала.

У цьому сезоні Бензема забив 14 м'ячів у 19 матчах чемпіонату Іспанії.

Реал став півфіналістом Ліги чемпіонів, вдруге здолавши Челсі – Родріго зробив дубль, Мудрик непогано вийшов на заміну