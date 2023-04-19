Мадридский клуб воспользовался правом продлить контракт с игроком, который выиграл "Золотой мяч". Согласно договору сторон, в этом случае соглашение продлевается ещё на один год – до 2024 года. У Карима Бензема не было права выбора, информирует AS.

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Таким образом, следующий сезон станет для Бензема последним в Мадриде. Руководство "сливочных" уже подыскало замену французскому форварду в лице бразильца Эндрика. После завершения карьеры 35-летний нападающий продолжит работу в структуре Реала.

В этом сезоне Бензема забил 14 мячей в 19 матчах чемпионата Испании.

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