У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів Реал обіграв на виїзді Челсі з рахунком 2:0. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Вперше з листопада 1993 року Челсі програв чотири матчі поспіль у всіх турнірах. Про це інформує Opta і додає: вперше з сезону 1980/81 "сині" не змогли забити в більш ніж 18 різних матчах. З урахуванням матчу-відповіді з Реалом у цьому сезоні лондонська команда "промовчала" у 21 зустрічі.

Реал став півфіналістом Ліги чемпіонів, вдруге здолавши Челсі – Родріго зробив дубль, Мудрик непогано вийшов на заміну

Різницю в Лондоні зробив форвард Реала Родріго. Протягом другого тайму він оформив дубль після передач Вінісіуса Жуніора та Федеріко Вальверде, і з почуттям виконаного обов'язку пішов відпочивати. Напевно не таким собі уявляв свій другий візит до Челсі Френк Лемпард у статусі тренера...