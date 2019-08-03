Реал приєднався до боротьби за Бруну Фернандеша

Мадридський Реал став ще одним претендентом на хавбека Бруну Фернандеша.

Хавбек Спортінга Бруну Фернандеш був помічений, коли покидав машиною тренувальну базу португальського клубу, повідомляє Mirror.

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Перед цим футболіст мав розмову з керівництвом "левів" про те, де він продовжить кар'єру. Зокрема, за чутками ним активно цікавляться Манчестер Юнайтед та Тоттенхем.

Щоправда, видання повідомляє, що до боротьби долучився мадридський Реал. Наразі "вершкові" працюють над переходами Поля Погба та Донні ван де Беека.

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