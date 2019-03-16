toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗОРЯ - ШАХТАР УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Реал приготував солідну суму за 19-річного Дзаньйоло

16:46 364 Читать на русском
Реал приготував солідну суму за 19-річного Дзаньйоло
Ніколо Дзаньйоло / Фото ФК Рома

Молодий півзахисник Роми Ніколо Дзаньйоло може перебратись до табору іспанського гранда.

Реал націлився на Ніколо Дзаньйоло, який є головним відкриттям Роми поточного сезону, повідомляє Football Italia.

19-річний Дзаньйоло вже визначився, де хоче завершити кар'єру

Керівництво мадридського клубу має намір запропонувати "вовкам" 60 млн євро за 19-річного таланта.

Конкуренцію королівському клубу в полюванні за хавбеком складе туринський Ювентус.

В поточному сезоні Серії А Дзаньйоло провів 18 матчів, в яких відзначився 3-ма голами та 2-ма асистами.

Ноунейм, забракований через зріст, став рекордсменом Італії в ЛЧ: Ніколо Дзаньйоло – потенційний "новий Тотті" для Роми

Теги
Трансфери Чемпіонату Італії Ніколо Дзаньйоло Ніколо Дзаньйоло Рома Рома Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Трансфери Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
хв
Ліон
18:00
Монпельє
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук