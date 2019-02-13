Ноунейм, забракований через зріст, став рекордсменом Італії в ЛЧ: Ніколо Дзаньйоло – потенційний "новий Тотті" для Роми

"Футбол 24" знайомить вас із Ніколо Дзаньйоло – атакувальним півзахисником Роми, який оформив дубль у ворота Ікера Касільяса та став героєм першого ігрового дня 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

12 лютого двома матчами стартувала стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Увага переважної більшості прихильників футболу була прикута до, безумовно, центрального поєдинку ігрового дня – між Манчестер Юнайтед та ПСЖ, який ознаменувався першою поразкою Уле Гуннара Сульшера в тренерській кар'єрі в МЮ.

Безумовно, та гра була вартою того, щоб її переглянути. Проте і в іншому матчі дня було на що подивитись. Можливо, він не був надто видовищним, проте зустріч у Римі обділили увагою не зовсім справедливо.

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Головною зіркою вечора на Стадіо Олімпіко став автор дубля у ворота Ікера Касільяса – 19-річний Ніколо Дзаньйоло, про якого ще влітку практично ніхто не знав. Нічого дивного – до того часу він жодного разу не виходив на поле в матчі Серії А. Проте вже за кілька місяців про юнака заговорили – зараз він вважається чи не головним талантом Італії, яка останніми роками не є надто багатою на яскраву молодь.

Озирнемось в минуле – влітку 2018 року Рома доволі несподівано вирішила продати Раджу Наінгголана. Бельгієць, який був одним із лідерів команди-півфіналіста Ліги чемпіонів, був відверто здивований таким рішенням керівництва "джалороссі". Проте трансфер все ж відбувся, а перспективний Дзаньйоло став частиною угоди, переїхавши зі столиці моди у Вічне місто.

Вже зараз можна сказати, що в Римі точно не шкодують про цей трансфер, хоча спортивний директор Роми Мончі зазнав серйозної критики за рішення продати одного з улюбленців місцевої публіки. Наінгголан в Інтері більше скандалить, ніж грає, а от Дзаньйоло вже став новим кумиром тіффозі Роми, багато з яких все частіше називають Ніколо "новим Франческо Тотті". Так, можливо, це перебільшення, але певна схожість Дзаньйоло з Імператором Риму дійсно простежується.

Ніколо виступає на позиції атакувального хавбека, також може діяти дещо глибше. Батько Дзаньйоло Ігор теж був професіональним футболістом, проте особливих здобутків не мав – виступав у Серії Б за Козенцу, Салернітану та Мессіну. Тому логічно, що Дзаньйоло-старший серйозно сподівався на сина, який повинен був перевершити його не надто вдалу кар'єру.

Ніколо розпочинав займатись у школі Дженоа, проте в 10-річному віці поповнив структуру Фіорентини, у якій перебував протягом 7 років. У 2016-му Дзаньйоло повідомили, що він не підходить для клубної Прімавери, не в останню чергу через низький зріст.

Ніколо серйозно засмутився, а батько юнака вирішив віддати його до клубу Віртус Ентелла з міста К'яварі (поблизу Генуї). Там Дзаньйоло помітили скаути Інтера, а влітку 2017 року "нерадзуррі" виклали за таланта майже 2 млн євро. До слова, протягом двох років після відходу з Фіорентини Ніколо виріс на 25 сантиметрів – зараз його зріст складає 1.90.

В складі Інтера Дзаньйоло зіткнувся із серйозною конкуренцією за місце в складі, тому за першу команду так жодного разу і не зіграв, обмежившись лише потраплянням у заявку на поєдинок Серії А проти Сампдорії. Натомість Ніколо став одним із лідерів Прімавери та здобув у складі команди чемпіонство. Стефано Веккі, наставник молодіжної команди "нерадзуррі", порівнював юного хавбека із Стівеном Джеррардом та Френком Лемпардом. Дзаньйоло став найкращим бомбардиром Прімавери, проте боси Інтера настільки хотіли отримати Наінгголана, що практично без роздумів відпустили таланта в Рому.

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За Рому Дзаньйоло дебютував в матчі 1 туру Ліги чемпіонів проти Реала на Сантьяго Бернабеу – погодьтесь, серйозний аванс як для 19-річного хлопчака. Поєдинок завершився поразкою римлян з рахунком 0:3, проте саме з того часу Ейсебіо Ді Франческо почав давати нашому герою більше ігрового часу. Наприкінці року Дзаньйоло забив дебютний гол за Рому у ворота Сассуоло – і як він це зробив! З неймовірною легкістю хавбек познущався із захисників та елегантно перекинув голкіпера.

У Римі багато хто пригадав гол Франческо Тотті у ворота Сампдорії, порівнявши м'яч Дзаньйоло із цим взяттям воріт. Цікаво, що Франческо забив у ті ж самі ворота на Стадіо Олімпіко.

Погодьтесь, певна схожість є, хоча сам Дзаньйоло категорично відкидає будь-які порівняння з легендою Роми.

"Це велика честь для мене", – зашарівся Ніколо після того матчу. Самі ж Тотті та Де Россі також хвалять юну зірочку Роми. "Для більшості його впевнена гра стала несподіванкою, проте він з перших днів у команді продемонстрував, що у нього велике майбутнє", – сказав Де Россі.

Фабіо Капелло вже порівнює Дзаньйоло з Полем Погба, а найбільшим недоліком називає... чисельні татуювання футболіста. "Зі мною такий номер не пройшов би", – заявив тренер, який привів Рому до останнього на цей момент Скудетто.

До слова, скромність – одна з головних рис характеру хавбека, який досі живе з мамою та сестрою. Батько футболіста у зв'язку з роботою наразі не переїхав у столицю Італії. Дзаньйоло дуже прив'язаний до своєї сім'ї та спілкується з батьком кілька разів на день. У гравця простий характер – це великий плюс для Роми та її фанатів.

Франческа Коста (Дзаньйоло) возить сина на тренування Роми та фанатіє від Франческо Тотті. Причому ще задовго до переходу сина в Рому. Зараз Франческу знають всі гравці Роми та працівники клубної бази в Трігорії, а в Instagram у неї 127 тисяч підписників.

До речі, сам Дзаньйоло своїм кумиром вважає Кака, тому і обрав 22-й номер у Ромі. За словами матері футболіста, раніше у його кімнаті навіть висів постер бразильця.

Цікаво, що у національну збірну Італії Дзаньйоло потрапив ще до свого дебюту в Серії А – Манчіні викликав хавбека на матчі Ліги націй проти Португалії та Польщі, щоправда, так і не випустив на поле. До слова, Дзаньйоло став срібним призером Євро-2018 у складі збірної Італії U-19. У фіналі Італія в серії пенальті поступилась Португалії. Тій самій Португалії, яка в півфіналі знищила Україну з рахунком 5:0.

Вчорашній матч з Порту підтвердив великі сподівання Роми на Дзаньйоло. 19-річний хавбек оформив дубль та став наймолодшим італійським футболістом в історії, який забив 2 голи в одному поєдинку Ліги чемпіонів.

"Хлопчик Дзаньйоло освітлює чемпіонську казку", "Феєрія юнака на Олімпіко", – італійські ЗМІ не пошкодували компліментів для Ніколо за його гру в матчі проти португальців, у якій хавбек своїм дублем приніс перемогу "джалороссі".

" Це неймовірний момент для мене. Звісно, я не очікував, що зможу відзначитись дублем. Але ми пропустили прикрий гол і тепер повинні підтвердити свою перевагу в матчі-відповіді. Святкування біля Curva Sud (фанатська трибуна Роми – прим. Футбол 24) – це незабутньо. Сподіваюсь, матиму ще чимало таких моментів", – заявив Дзаньйоло після гри. До слова, так полюбляв святкувати голи і Тотті, який був вчора на трибунах Стадіо Олімпіко.

Звісно, у нього є слабкі місця: нестабільність (характерна для будь-якого молодого гравця), у багатьох випадках – егоїзм та прийняття не зовсім правильних рішень, проте все це виправляється. Крім того, Дзаньйоло нівелює вказані недоліки своєю сміливістю, вмінням вступати у єдиноборства, технікою та витривалістю.

Своєю грою хавбек вже привернув увагу того ж Ювентуса, але всім своїм виглядом та ставленням демонструє бажання залишитись в Ромі, яка повірила в нього.

Рома практично за безцінь отримала потенційного лідера команди, проте вболівальники зрозуміли це не одразу. Така вже вона – фанатська пристрасть. За кілька місяців Дзаньйоло пройшов шлях від невідомого широкому загалу футболіста до одного з улюбленців тіфозі, а Серія А отримала чи не найперспективнішу зірочку чемпіонату.

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