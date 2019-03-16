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Реал приготовил солидную сумму за 19-летнего Дзаньоло

16:46 55 Читати українською
Реал приготовил солидную сумму за 19-летнего Дзаньоло
Николо Дзаньоло / Фото ФК Рома

Молодой полузащитник Ромы Николо Дзаньоло может перебраться в стан испанского гранда.

Реал нацелился на Николо Дзаньоло, который является главным открытием Ромы текущего сезона, сообщает Football Italia.

19-летний Дзаньоло уже определился, где хочет завершить карьеру

Руководство мадридского клуба намерено предложить "волкам" 60 млн евро за 19-летнего таланта.

Конкуренцию королевскому клубу в охоте за хавбеком составит туринский Ювентус.

В текущем сезоне Серии А Дзаньоло провел 18 матчей, в которых отметился 3-мя голами и 2-мя ассистами.

Ноунейм, забракованный из-за роста, стал рекордсменом Италии в ЛЧ: Николо Дзаньоло – "новый Тотти" для Ромы

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