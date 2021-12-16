Мадридці готові втрутитися у боротьбу за 28-річного Харрі Кейна, повідомляє El Nacional.

Реал переманює спортивного директора Ліверпуля

Минулого літа Манчестер Сіті хотів підписати нападника Тоттенхема, однак президент "шпор" Даніел Леві задер цінник до нереальних 188 млн євро. "Ображений" Кейн відповів клубу жахливими виступами на полі – всього один гол і один асист в 14 матчах АПЛ. Втім, навіть такі показники не відштовхують покупців. Сіті наступного літа планує робити нову спробу, а Реал складе "містянам" конкуренцію.

Щоправда, у Флорентіно Переса і Карло Анчелотті різні погляди на потенційний прихід Кейна. Президент Реала прагне додати ще один діамант у склад команди, натомість тренер цілком задоволений Карімом Бензема і не бачить доцільності у підписанні дорогого центрфорварда.

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