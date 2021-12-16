Мадридцы готовы вмешаться в борьбу за 28-летнего Харри Кейна, сообщает El Nacional.

Реал переманивает спортивного директора Ливерпуля

Минувшим летом Манчестер Сити хотел подписать нападающего Тоттенхэма, однако президент "шпор" Даниэл Леви задрал ценник до нереальных 188 млн евро. "Обиженный" Кейн ответил клубу ужасающими выступлениями на поле – всего один гол и один ассист в 14 матчах АПЛ. Впрочем, даже подобные показатели не отталкивают покупателей. Сити следующим летом планирует делать новую попытку, а Реал составит "горожанам" конкуренцию.

Правда, у Флорентино Переса и Карло Анчелотти разные взгляды на потенциальный приход Кейна. Президент Реала стремится добавить еще один бриллиант в состав команды, а тренер вполне доволен Каримом Бензема и не видит целесообразности в подписании дорогого центрфорварда.

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