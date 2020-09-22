"У нас були інші клуби, можливо, більші, ніж Тоттенхем. Гаретом цікавились, але він повинен бути задоволений тим, куди перейшов. Гадаю, так і є. Ми дійшли висновку, що його кар'єра в Реалі завершена, тому рішення було досить легким, коли ми зрозуміли, що це серйозно.

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Це було накопичення різних обставин, наростання відчуття того, що його не підтримують. В Реалі було багато різних речей. Там він не отримав належної поваги, яку заслуговував гравець з такими успіхами. Це велика проблема. Після того, що Гарет зробив для клубу, Реал повинен цілувати землю, по якій він ходив", – заявив Барнетт в коментарі Telegraph.

Нагадаємо, Бейл перейшов у Тоттенхем на правах оренди. Угода розрахована на рік. Валієць отримуватиме в англійському клубі 13 млн фунтів на рік, проте частину цієї суми виплатить Реал.

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