"У нас были другие клубы, возможно, больше, чем Тоттенхэм. Гаретом интересовались, но он должен быть доволен тем, куда перешел. Думаю, так и есть. Мы пришли к выводу, что его карьера в Реале завершена, поэтому решение было достаточно легким, когда мы поняли, что это серьезно.

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Это было накопление различных обстоятельств, нарастание ощущения того, что его не поддерживают. В Реале было много разных вещей. Там он не получил должного уважения, которого заслуживал игрок с такими успехами. Это большая проблема. После того, что Гарет сделал для клуба, Реал должен целовать землю, по которой он ходил", – заявил Барнетт в комментарии Telegraph.

Напомним, Бейл перешел в Тоттенхэм на правах аренды. Соглашение рассчитано на год. Валлиец будет получать в английском клубе 13 млн фунтов в год, однако часть этой суммы выплатит Реал.

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