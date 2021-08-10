Реал повідомив про розрив зв'язок у Себальйоса
21:12 - Читать на русском
Мадридці зазнали втрат перед стартом нового сезону.
Медичний штаб Реала діагностував у Дані Себальйоса розрив зв'язок гомілкостопа, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Пошкодження 25-річний півзахисник отримав на Олімпійських іграх у Токіо, де захищав кольори Іспанії у поєдинку проти Єгипту (0:0). Про терміни відновлення Дані поки немає інформації, але старт сезону Реал проведе без іспанця.
У минулому сезоні Себальйос перебував в Арсеналі на правах оренди та провів в АПЛ 25 матчів.
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