Медичний штаб Реала діагностував у Дані Себальйоса розрив зв'язок гомілкостопа, повідомляє офіційний сайт клубу.

Реал відпустив ще одного центрбека та готовий довіритися каталонцю на дефіцитній позиції

Пошкодження 25-річний півзахисник отримав на Олімпійських іграх у Токіо, де захищав кольори Іспанії у поєдинку проти Єгипту (0:0). Про терміни відновлення Дані поки немає інформації, але старт сезону Реал проведе без іспанця.

У минулому сезоні Себальйос перебував в Арсеналі на правах оренди та провів в АПЛ 25 матчів.

"Це трагедія": Анчелотті визначився з долею Луніна – фанати Реала дорікають Куртуа, барселонці зловтішаються