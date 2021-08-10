Кадіс орендував Чуста на рік і не має права викупу футболіста. Оренда спрямована на отримання ігрового часу для молодого центрбека, якого Зідан активно залучав до першої команди.

Карло Анчелотті залишився з трьома центрбеками: Алаба, Мілітао та Начо. Раніше Реал не продовжив контракт з Рамосом і продав Варана. Вальєхо виставлений на трансфер, тому четвертим номером на позицію стане уродженець Каталонії – 20-річний Маріо Хіла.

Чуст у минулому сезоні провів 3 матчі за Реал, зокрема провальний поєдинок у Кубку Іспанії проти Алькояно поруч з Андрієм Луніним.

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