Реал відпустив ще одного центрбека та готовий довіритися каталонцю на дефіцитній позиції
Захисник Реала Віктор Чуст проведе наступний сезон в Кадісі на правах оренди.
Кадіс орендував Чуста на рік і не має права викупу футболіста. Оренда спрямована на отримання ігрового часу для молодого центрбека, якого Зідан активно залучав до першої команди.
Карло Анчелотті залишився з трьома центрбеками: Алаба, Мілітао та Начо. Раніше Реал не продовжив контракт з Рамосом і продав Варана. Вальєхо виставлений на трансфер, тому четвертим номером на позицію стане уродженець Каталонії – 20-річний Маріо Хіла.
Чуст у минулому сезоні провів 3 матчі за Реал, зокрема провальний поєдинок у Кубку Іспанії проти Алькояно поруч з Андрієм Луніним.
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